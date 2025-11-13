Noventa Vicentina, 1700 studenti del Masotto in un grande flash mob per la pace

Questa mattina, giovedì 13 novembre, gli studenti dell’Istituto “U. Masotto” e la Consulta Giovanile di Noventa Vicentina hanno organizzato un flash mob nell’area sportiva dei campi parrocchiali, gestiti dalla Polisportiva San Vito.

Un momento di incontro e partecipazione per lanciare un messaggio importante e universale: PACE.

La parola “PACE”, formata da centinaia di studenti e ripresa dall’alto, è diventata un grido di speranza. Un segnale forte che i nostri giovani desiderano lanciare in questo particolare momento storico, in cui in troppe parti del mondo sembrano prevalere la guerra, i conflitti, l’odio e la sopraffazione.

“Noventa Vicentina, attraverso i suoi giovani e le sue istituzioni, vuole ribadire un auspicio condiviso: che le armi tacciano, che prevalgano il dialogo, la diplomazia e il rispetto per la vita di ogni essere umano, ovunque nel mondo – commenta il sindaco Mattia Veronese – u sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: agli studenti e alla Consulta Giovanile per la partecipazione, alla Parrocchia e ai volontari della Polisportiva San Vito per l’ospitalità, e agli Alpini del Gruppo “U. Masotto” per il ristoro offerto”.