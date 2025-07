“Noventa sotto le stelle”: due notti bianche tra shopping e musica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sta per tornare NOVENTA SOTTO LE STELLE! Due serate imperdibili – venerdì 4 e venerdì 11 luglio – per vivere insieme tutta la magia delle notti bianche nel cuore pulsante del paese, a partire dalle ore 20.

Il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con: musica live per tutti i gusti, negozi aperti fino a tardi per lo shopping serale, l’area bimbi per il divertimento dei più piccoli, food truck e golosità per ogni palato, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccinim e pesca di beneficenza a cura del Gruppo parrocchiale.

“Un mix perfetto di musica, luci e allegria per due serate tutte da vivere – commenta il sindaco Mattia Veronese – l’evento è promosso da Pro Loco e Ascom Confcommercio Vicenza Mandamento di Noventa Vicentina, con il patrocinio e il supporto del Comune di Noventa Vicentina. Un sentito grazie agli organizzatori e a tutti i Volontari che rendono possibile questa festa!”.