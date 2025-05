Noventa – Per il Giro d’Italia chiuse le scuole

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

NOVENTA VICENTINA – In occasione del passaggio del Giro d’Italia, previsto nei prossimi giorni nel centro di Noventa Vicentina e in altri comuni dell’Area Berica, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio resteranno chiuse per l’intera giornata di venerdì 23 maggio.

La decisione è legata alla chiusura delle strade interessate dal percorso, che avverrà due ore prima e due ore dopo il transito della corsa ciclistica. Tali limitazioni renderanno impossibile garantire il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico, motivo per cui si è optato per la sospensione delle lezioni.

Anche le linee del trasporto pubblico SVT subiranno riduzioni e deviazioni, in conseguenza delle restrizioni al traffico.

La misura è stata concordata tra Comune, Prefettura e organizzatori dell’evento, per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Resterà regolarmente aperto il nido “Do Re Mi”, struttura non interessata direttamente dai disagi alla viabilità e frequentata da un’utenza diversa.

L’amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi arrecati, ringraziando cittadini, famiglie e operatori scolastici per la comprensione e la collaborazione.