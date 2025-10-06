BASSO VICENTINO - AREA BERICAPROVINCIA Vicenza
6 Ottobre 2025 - 16.56

Noventa – Giuseppe Pulvini premiato “Alpino dell’anno”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Domenica 5 ottobre a Varazze, in Liguria, il concittadino Giuseppe Pulvini ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nazionale “Alpino dell’anno”, per il suo straordinario impegno nel volontariato e nella promozione dei valori alpini.

Il sindaco di Noventa, Mattia Veronese, presente alla cerimonia assieme al Vice Sindaco, ha dichiarato:

“Con grande piacere e riconoscenza ho partecipato oggi alla consegna del premio a Giuseppe Pulvini. ‘Beppino’, come affettuosamente lo chiamano amici e noventani, incarna pienamente lo spirito alpino e i valori che da sempre l’Associazione Nazionale Alpini custodisce.”

Giuseppe Pulvini, attuale capogruppo del Gruppo Alpini “U. Masotto”, è noto per mettere a disposizione tempo, mezzi e risorse della propria azienda per le attività dell’Associazione, ovunque ce ne sia bisogno in Italia. Sotto la sua guida, la sede degli Alpini di Noventa è diventata un punto di riferimento per la comunità, con eventi primaverili ed estivi, manutenzione costante della struttura e progetti educativi con le scuole del territorio.

Gli Alpini guidati da Pulvini si distinguono anche per le attività di solidarietà e assistenza sociale: dal servizio quotidiano di trasporto per persone fragili, alla colletta alimentare, fino all’impegno nella Protezione Civile, sempre pronti a intervenire dove c’è necessità.

Il sindaco Veronese ha concluso sottolineando il valore del riconoscimento:

“A Giuseppe vanno i più sinceri complimenti per questo prestigioso premio e l’abbraccio affettuoso di tutta la comunità noventana.”

Con questo premio, Giuseppe Pulvini riceve non solo un riconoscimento personale, ma anche l’omaggio all’impegno instancabile di tutte le Penne Nere che rendono vivi i valori dell’Associazione Nazionale Alpini.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Noventa - Giuseppe Pulvini premiato “Alpino dell’anno” | TViWeb Noventa - Giuseppe Pulvini premiato “Alpino dell’anno” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy