Noventa – Giuseppe Pulvini premiato “Alpino dell’anno”

Domenica 5 ottobre a Varazze, in Liguria, il concittadino Giuseppe Pulvini ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nazionale “Alpino dell’anno”, per il suo straordinario impegno nel volontariato e nella promozione dei valori alpini.

Il sindaco di Noventa, Mattia Veronese, presente alla cerimonia assieme al Vice Sindaco, ha dichiarato:

“Con grande piacere e riconoscenza ho partecipato oggi alla consegna del premio a Giuseppe Pulvini. ‘Beppino’, come affettuosamente lo chiamano amici e noventani, incarna pienamente lo spirito alpino e i valori che da sempre l’Associazione Nazionale Alpini custodisce.”

Giuseppe Pulvini, attuale capogruppo del Gruppo Alpini “U. Masotto”, è noto per mettere a disposizione tempo, mezzi e risorse della propria azienda per le attività dell’Associazione, ovunque ce ne sia bisogno in Italia. Sotto la sua guida, la sede degli Alpini di Noventa è diventata un punto di riferimento per la comunità, con eventi primaverili ed estivi, manutenzione costante della struttura e progetti educativi con le scuole del territorio.

Gli Alpini guidati da Pulvini si distinguono anche per le attività di solidarietà e assistenza sociale: dal servizio quotidiano di trasporto per persone fragili, alla colletta alimentare, fino all’impegno nella Protezione Civile, sempre pronti a intervenire dove c’è necessità.

Il sindaco Veronese ha concluso sottolineando il valore del riconoscimento:

“A Giuseppe vanno i più sinceri complimenti per questo prestigioso premio e l’abbraccio affettuoso di tutta la comunità noventana.”

Con questo premio, Giuseppe Pulvini riceve non solo un riconoscimento personale, ma anche l’omaggio all’impegno instancabile di tutte le Penne Nere che rendono vivi i valori dell’Associazione Nazionale Alpini.