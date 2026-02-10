BASSO VICENTINO - AREA BERICACULTURAEVENTIVICENZA e PROVINCIA
10 Febbraio 2026 - 10.36

Noventa – Giorno del Ricordo 2026: a Villa Barbarigo una mostra fotografica per non dimenticare

REDAZIONE
In occasione del Giorno del Ricordo 2026, ricorrenza istituita per mantenere viva la memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo di oltre 350.000 italiani istriani, giuliani e dalmati, la Sala Mostre di Villa Barbarigo ospiterà dal 10 al 15 febbraio 2026 una mostra fotografica curata da Valentino Dalla Costa.

L’esposizione propone oltre 200 immagini, tra volti, storie ed emozioni, che guidano il visitatore in un percorso di riflessione su una delle pagine più dolorose e complesse della storia del Novecento. L’inaugurazione è prevista per martedì 10 febbraio alle ore 17.00.

Le iniziative dedicate al Giorno del Ricordo proseguiranno con due momenti aperti alla cittadinanza:

  • Mercoledì 11 febbraio alle ore 20.45, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, il reading musicale “Raccontar di Ofelia. Storia di una famiglia. Storia di un esodo”;
  • Domenica 15 febbraio, il momento commemorativo con la Santa Messa in Duomo, seguita dalla cerimonia ufficiale.

Un’occasione per partecipare, raccogliersi e condividere la memoria di chi ha vissuto il dramma delle foibe e dell’esodo, perché la storia non si perda nel tempo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

