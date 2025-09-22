Noventa Comics, il centro storico invaso da colori e fantasia

Noventa Vicentina – Piazza IV Novembre e le vie del centro si sono trasformate, per un intero fine settimana, in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al Noventa Comics, che ha richiamato centinaia di appassionati da tutto il Veneto e dalle regioni vicine.

Cosplayer di ogni età hanno animato l’evento con costumi ispirati a personaggi di manga, anime, videogiochi e cinema, regalando al pubblico sfilate, interpretazioni e momenti di spettacolo. Tra gli appuntamenti più seguiti il contest dedicato al cosplay, che ha visto trionfare Linda Pezzato nei panni di Lady Maria, celebre figura del videogioco Bloodborne: The Old Hunters.

«Il Noventa Comics è la dimostrazione di quanto la nostra comunità sappia aprirsi a linguaggi nuovi e coinvolgenti, capaci di attrarre giovani, famiglie e visitatori da tutta la regione – dichiara il sindaco Mattia Veronese-. In dieci anni questa manifestazione è cresciuta diventando un appuntamento di riferimento, non solo per gli appassionati di fumetti e cultura pop, ma anche per il nostro territorio, che grazie a eventi di questo genere si fa conoscere e valorizza le proprie piazze e i propri spazi storici. È motivo di orgoglio vedere il centro trasformato in un luogo di incontro e creatività: un ringraziamento va agli organizzatori e ai volontari che hanno reso possibile questa edizione così partecipata e vivace.»

Non sono mancati spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento: piazza Colonna è stata allestita come area ludica, mentre a Villa Barbarigo si sono alternati spettacoli e performance musicali. L’attenzione del pubblico è stata catturata anche dai balli K-pop e, in chiusura, dal concerto della band Toon Academia, che ha fatto cantare grandi e piccoli con le sigle più amate dei cartoni animati.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, che in dieci edizioni ha saputo crescere fino a diventare un punto di riferimento nel panorama veneto degli eventi legati alla cultura pop.