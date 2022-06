NORDEST – Uccide la moglie a coltellate e si dà alla fuga

Non si arresta la lunga striscia rossa di femminicidi a NordEst. Dopo il duplice femminicidio cui è seguito il suicidio del killer, la scorsa settimana nel Vicentino, l’ultimo episodio la scorsa notte alle 2 a Codroipo in Friuli. Un uomo, Paolo Castellani di 45 anni ha accoltellato e ucciso la moglie 40enne, Elisabetta Molaro. L’avrebbe accoltellata nella sua abitazione, nella quale erano presenti anche i due figli. Poi si è dato alla fuga lanciando il coltello in un fossato. E’ stato acciuffato in stato confusionale ed è ora in stato di fermo. I due erano in fase di separazione.