NORDEST – Sequestrato carico di the contenente pericolosa sostanza per il trattamento dell’obesità

Nelle scorse settimane militari della Guardia di Finanza in forza al Comando Provinciale di Trieste e funzionari della Sezione Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Trieste hanno intercettato e sequestrato, in due differenti operazioni, oltre 15.000 bustine di tè monouso contenenti sibutramina, un farmaco anoressizzante impiegato per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso. I carichi erano giunti nel porto giuliano a bordo di un tir proveniente dalla Turchia.

Analoghe attività investigative, condotte dagli stessi militari e dai funzionari dell’ADM, avevano dimostrato come all’interno di prodotti edibili erano state nascoste sostanze farmaceutiche in maniera tanto subdola quanto potenzialmente dannosa.

Le analisi di laboratorio, a cui veniva sottoposto il tè, confermavano l’illecita e pericolosa pratica attestando la presenza di sibutramina.

La tempestiva attivazione del Ministero della Salute ha permesso l’emissione di un’allerta a livello europeo, con la quale la popolazione è stata invitata a non consumare tale prodotto per i gravi rischi alla salute che ne sarebbero potuti derivare.

Già nel 2010 l’Aifa aveva disposto il divieto di vendita e di utilizzo di tutti i medicinali a base proprio di sibutramina, avallando una valutazione dell’Ema che aveva rilevato un nesso di causalità tra l’impiego della sostanza e il manifestarsi di rischi cardiovascolari.