Nord Est – Voleva uccidere papa Francesco a Trieste: arrestato 46enne

Nel carcere giuliano è detenuto Hasan Uzun, cittadino turco estradato dall’Olanda

TRIESTE, 29 agosto 2025, 16:07 (ANSA) – Ci sarebbe stato un possibile piano dell’Isis turco per uccidere Papa Francesco durante la visita a Trieste del 7 luglio 2024, in occasione della chiusura della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia.

La notizia emerge da un’inchiesta pubblicata oggi in esclusiva da Il Piccolo. Il giorno prima dell’arrivo del Pontefice, infatti, era stata rinvenuta una pistola in un trolley scuro abbandonato nel bar della stazione ferroviaria. Secondo i documenti investigativi citati dal quotidiano, negli atti di intelligence collegati all’arma si fa riferimento a un «possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice».

Nell’ambito dell’inchiesta, Interpol ha arrestato nei Paesi Bassi un sospettato: Hasan Uzun, 46 anni, cittadino turco. Estradato in Italia, l’uomo è stato associato alla pistola trovata all’interno del trolley: una CZ modello 7B calibro 9 Luger, matricola 5793N, completa di caricatore e 14 cartucce.

Secondo quanto riferisce ancora Il Piccolo, l’attentato sarebbe stato progettato da un’organizzazione turca legata all’Isis-K. Dopo l’estradizione dall’Olanda, Uzun è rimasto per alcuni giorni in carcere a Milano ed è ora detenuto in isolamento nel carcere di Trieste.