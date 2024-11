Nord Est – Sequestrati 1900 prodotti di Halloween irregolari

GDF Bolzano. Operazione “Halloween sicuro”. Sequestrati oltre 1.900 prodotti non sicuri e più di 350 grammi di sostanze stupefacenti.

Una vasta operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano in concomitanza con le festività appena trascorse, per contrastare il commercio di prodotti pericolosi per la salute pubblica.

Gli interventi, che hanno interessato l’intero territorio provinciale, hanno portato al sequestro di oltre 1.900 articoli di varia natura, tra cui bigiotteria e articoli decorativi a tema, legati alla festa di Halloween.

La merce, esposta in vendita in numerosi esercizi commerciali, è risultata priva del marchio CE, certificazione apposta dal produttore per attestare il rispetto degli standard europei in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente o, comunque, priva delle informazioni essenziali per orientare il consumatore.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, e i responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione di sanzioni amministrative che possono variare da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25.000 euro.

Il commercio di prodotti non genuini o insicuri non rappresenta solo un rischio per i consumatori ma danneggia il mercato, sottraendo ai commercianti che si attengono ai rigidi dettami della normativa di settore opportunità di lavoro e di profitto.

Parallelamente, le Fiamme Gialle altoatesine hanno intensificato l’attività di controllo economico del territorio, in concomitanza con l’incremento delle presenze turistiche previste per il ponte di Ognissanti, per contrastare la micro criminalità, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Bachi Verdi del Gruppo di Bolzano, con il supporto delle unità cinofile anti droga, hanno sequestrato 130 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina, denunciato a piede libero due cittadini extra comunitari per spaccio e segnalato al Commissariato del Governo un ulteriore straniero e un italiano, per detenzione di stupefacenti destinati al consumo personale.

Gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria:

– hanno arrestato uno straniero irregolare, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale: l’uomo, a bordo di un motociclo privo di copertura assicurativa, ha forzato un posto di blocco e investito un Finanziere, nel vano tentativo di sottrarsi al controllo;

– hanno rinvenuto e sequestrato oltre 250 grammi di cocaina, nascosti nella fitta vegetazione lungo l’argine del fiume Isarco a Fortezza, intervenendo su segnalazione di alcuni cittadini che, proprio in quel luogo, avevano segnalato un intenso e inusuale via vai di persone sospette.

Per i soggetti denunciati vale la presunzione di innocenza fino all’emissione della sentenza o di decreto penale di condanna.