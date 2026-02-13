CRONACANORD EST ITALIA
13 Febbraio 2026 - 11.15

Nord Est – Husky muore folgorato in una pozzanghera

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia nel pomeriggio in via Pelliccerie, nel centro di Udine: un husky di 10 anni è morto folgorato mentre passeggiava al guinzaglio con la sua proprietaria. L’animale ha appoggiato la zampa in una pozzanghera vicino a un tombino ed è stato attraversato da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, che hanno isolato un cavo elettrico scoperto all’interno del tombino, danneggiato dai roditori. L’acqua piovana e l’umidità, unite alla dispersione di corrente, hanno trasformato la pozzanghera in una trappola mortale.

I vigili hanno precisato che se il cavo fosse entrato in contatto diretto con una persona, in particolare un bambino, le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi. Tuttavia, il rischio per gli esseri umani resta limitato: le normali calzature offrono generalmente un isolamento sufficiente. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Nord Est - Husky muore folgorato in una pozzanghera | TViWeb Nord Est - Husky muore folgorato in una pozzanghera | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy