Nord Est – Husky muore folgorato in una pozzanghera

Tragedia nel pomeriggio in via Pelliccerie, nel centro di Udine: un husky di 10 anni è morto folgorato mentre passeggiava al guinzaglio con la sua proprietaria. L’animale ha appoggiato la zampa in una pozzanghera vicino a un tombino ed è stato attraversato da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, che hanno isolato un cavo elettrico scoperto all’interno del tombino, danneggiato dai roditori. L’acqua piovana e l’umidità, unite alla dispersione di corrente, hanno trasformato la pozzanghera in una trappola mortale.

I vigili hanno precisato che se il cavo fosse entrato in contatto diretto con una persona, in particolare un bambino, le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi. Tuttavia, il rischio per gli esseri umani resta limitato: le normali calzature offrono generalmente un isolamento sufficiente. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza.