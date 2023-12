Non risponde alle chiamate della famiglia: intervengono i pompieri con l’autoscala (VIDEO)

In aggiornamento

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti domenica sera alle 19.20 in viale Milano in seguito ad una segnalazione. I famigliari di una donna anziana (di 99 anni) hanno avvisato le forze dell’ordine poiché non riuscivano a mettersi in contatto don la donna, residente al civico 37. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala ed hanno avuto accesso all’appartamento della donna al 7° piano, entrando dal terrazzino. Non si sa ancora se la donna sia stata trovata e se sì, in quali condizioni (in aggiornamento)