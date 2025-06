Non rispettano l’obbligo di firma: sottoposti agli arresti domiciliari

Nella mattinata dell’11 giugno scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa,

con quelli della Stazione di Solagna, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 55enne, originario della Provincia di Alessandria e di una 41enne del padovano, conviventi, residenti in Valbrenta, già sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana. I due, lo scorso luglio, avevano avuto un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese

e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, con contestuale applicazione del braccialetto

elettronico. Il provvedimento era nato dagli accertamenti fatti dai militari della Stazione Carabinieri di Solagna, a seguito della ricezione di una denuncia-querela presentata dal marito della donna, un 47enne di Bassano del Grappa, il quale aveva riferito come la stessa, unitamente al suo amante, il 55enne, avesse posto in essere nei suoi confronti, dall’anno 2023, reiterati maltrattamenti, consistenti in minacce, offese, percosse e vessazioni, commesse anche alla presenza del figlio minore della coppia. Nella circostanza, i due venivano erano stati anche indagati per furto, per aver sottratto al denunciante la fede nuziale, e il solo 55enne anche per abuso dei mezzi di correzione, in quanto, almeno in due circostanze accertate, avrebbe percosso un minore.

Successivamente, l’uomo e la donna, erano stati sottoposti all’obbligo di presentazione quotidiano alla P.G., come detto individuata nella Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, misura cui sono stati sottoposti sino all’11 giugno scorso, quando la stessa è stata sostituita da quella degli arresti domiciliari, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza – Sezione Penale. Provvedimento scaturito dagli esiti investigativi che hanno segnalato come il 55enne, la sera del 28 maggio scorso, avesse chiamato presso quegli uffici riferendo che, per motivi di salute, nè lui nè la 41enne, si sarebbero potuti presentare per l’apposizione della firma. Solamente il 5 giugno successivo, i due si presentavano nuovamente Inoltre, sempre i Carabinieri appuravano come l’uomo, il 30 maggio, avesse

verbalmente aggredito una dottoressa in turno presso il servizio di guardia medica presso

l’U.L.S.S.7 “Pedemontana”, poiché pretendeva che la stessa emettesse in suo favore un certificato

retrodatato, che attestasse presunti sintomi di malattia che tuttavia il medico in quella sede non riscontrava.