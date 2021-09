NaturaSì pagherà i tamponi a tutto il personale no vax

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

NaturaSì pagherà i tamponi a tutto il personale non vaccinato contro il Coronavirus. L’azienda di Conegliano, specializzata in prodotti biologici e biodinamici, ha già fatto sapere che provvederà in questo modo a dare la certificazione ai suoi dipendenti dal 15 ottobre. L’azienda si farà carico di tutti i tamponi.

La decisione dell’azienda, si legge in una lettera, arriva “nel rispetto della libertà di ognuno e per evitare discriminazioni nell’ambito del lavoro”. L’iniziativa dell’azienda si protrarrà fino al 31 dicembre, quando dovrebbe terminare lo stato d’emergenza.