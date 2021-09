Nascondeva la droga nel bosco: pusher denunciato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La Polizia Locale Nordest Vicentino ha denunciato un uomo, un 43enne marocchino, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, da tempo noto agli agenti della zona, non era mai stato colto in flagrante con quantità che giustificassero la nomea di grande spacciatore della zona.

Dopo un lungo pedinamento, i poliziotti sono riusciti a capire che l’uomo, una volta ogni 10-15 giorni, raggiungeva la località Maglio di Caltrano, per inoltrarsi nel bosco e raggiungere l’Astico, facendo perdere le sue tracce.

Ieri, un Agente è finalmente riuscito ad individuare il posto dell’argine dove lo spacciatore era solito inoltrarsi. Il poliziotto, raggiunto in fretta da altre squadre, ha rinvenuto un panetto di hashish di quasi mezzo chilo; quindi, sono state trovate in pochissimo tempo, con l’aiuto di un’unità cinofila, altre nove confezioni (per un totale di quasi 6 chili) e 75 grammi di cocaina.

L’uomo avrebbe potuto guadagnare 60 mila euro dalla vendita di queste sostanze. Immediata la denuncia a carico dell’uomo.