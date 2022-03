Nancy Brilli visita ‘La Fabbrica del Rinascimento’

Questa mattina l’attrice Nancy Brilli ha visitato la mostra “La Fabbrica del Rinascimento” in Basilica palladiana dove è stata accolta dall’assessore alla cultura Simona Siotto

L’attrice ha visitato la mostra insieme a Chiara Noschese, entrambe in città per lo spettacolo “Manola”, in scena ieri e oggi al Teatro Comunale di Vicenza.

Nancy Brilli ha chiesto di vedere la nuova mostra allestita in Basilica palladiana dopo aver visitato con particolare piacere “Ritratto di donna” nel 2020.