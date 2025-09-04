CRONACAITALIA e MONDO
4 Settembre 2025 - 16.27

Morto Giorgio Armani, il re della moda: aveva 91 anni

REDAZIONE
Giorgio Armani, tra i più grandi stilisti del Novecento e fondatore dell’omonimo gruppo, è morto oggi a 91 anni. A darne notizia è stata la sua azienda con un comunicato ufficiale: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani si è spento serenamente, circondato dai suoi cari”.

Considerato un’icona mondiale, Armani ha contribuito a rivoluzionare il concetto di eleganza con il suo stile sobrio e senza tempo, vestendo divi di Hollywood, capi di Stato e milioni di persone in tutto il mondo. Fino agli ultimi giorni aveva seguito i lavori per la collezione celebrativa dei 50 anni della maison e aveva portato avanti nuovi progetti.

La camera ardente sarà allestita a Milano, presso l’Armani/Teatro in via Bergognone, sabato 6 e domenica 7 settembre. I funerali si svolgeranno in forma privata, secondo la sua volontà.

