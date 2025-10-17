ITALIA e MONDO
17 Ottobre 2025 - 15.59

Morte del fondatore del marchio ‘Mango’: sospettato di omicidio il figlio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La polizia spagnola sta valutando la pista di un possibile parricidio nella morte di Isak Andic, 71 anni, fondatore del marchio di prêt-à-porter Mango. L’imprenditore era stato trovato morto il 14 dicembre durante un’escursione a Collbató, a nord di Barcellona, insieme al figlio, e la sua scomparsa era inizialmente attribuita a una caduta accidentale.

Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui El País, le indagini si concentrano sul figlio maggiore, Jonathan Andic, presente con il padre al momento dell’incidente. La polizia catalana ha confermato di voler approfondire il caso, senza fornire dettagli, poiché le indagini sono coperte dal segreto istruttorio.

Fonti vicine alle indagini riferiscono che la testimonianza del figlio contiene contraddizioni e dettagli poco coerenti con i rilievi della polizia. Anche Estefanía Knuth, golfista professionista e compagna di Andic, avrebbe riferito agli inquirenti di un rapporto conflittuale tra padre e figlio.

Secondo La Vanguardia, a fine settembre il giudice istruttore ha modificato lo status di Jonathan Andic da testimone a sospettato, e gli investigatori stanno esaminando il contenuto del suo cellulare. La famiglia ha dichiarato di confidare che il processo accerterà rapidamente l’innocenza di Jonathan.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Morte del fondatore del marchio 'Mango': sospettato di omicidio il figlio | TViWeb Morte del fondatore del marchio 'Mango': sospettato di omicidio il figlio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy