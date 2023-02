MONTECCHIO – Chiamano a casa e vendono energia a nome del Comune: attenzione alla truffa

Il Comune di Montecchio Maggiore mette in guardia la cittadinanza: non è stato affidato nessun incarico ad alcuna società fornitrice di energia elettrica, il Comune non ha autorizzato nessun operatore a contattare la cittadinanza per invitare ad acquistare servizi.

«In queste ore si sono verificati episodi di telefonate da parte di operatori che si presentano a nome del Comune di Montecchio Maggiore invitando a sottoscrivere nuovi contratti. Invitiamo i nostri cittadini a prestare estrema attenzione, – dice il sindaco Gianfranco Trapula – non si tratta di persone da noi autorizzate».