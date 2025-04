Monte Grappa – Precipita con il parapendio: ferito 55enne svizzero

Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 ha ricevuto la segnalazione di un parapendio precipitato sul Monte Grappa, con le prime coordinate indicative del punto e la descrizione della vela. Mentre una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si preparava in piazzola per eventuale supporto alle operazioni, sul posto veniva inviato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Individuato il punto dove si trovava il pilota, a circa 700 metri di quota in Valle di Cornosega, l’eliambulanza ha sbarcato con un verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso leggermente distante a monte, per non rischiare di far aprire vela e paracadute di emergenza con gli spostamenti di aria. L’uomo, un 55enne svizzero, finito a terra in un punto ripido del bosco, è stato raggiunto, stabilizzato e imbarellato, con il supporto del personale sanitario del Suem di Pieve del Grappa arrivato dalla soprastante strada. Spostato di una ventina di metri, l’infortunato, che lamentava dolore alla schiena, è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Treviso.