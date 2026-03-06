Monselice – Raggira un’85enne con la truffa del falso carabiniere e fugge col Frecciarossa: arrestato con 30mila euro di bottino

Ha truffato e derubato un’anziana di Monselice con il classico raggiro del falso carabiniere, ma è stato fermato poco dopo dalla Polizia di Stato mentre tentava di fuggire su un treno Frecciarossa diretto a Bologna. Protagonista della vicenda un 23enne incensurato, residente fuori dal Veneto, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rovigo con l’accusa di truffa aggravata e furto in abitazione ai danni di una persona anziana.

L’operazione risale al 27 febbraio, nell’ambito di servizi mirati di contrasto ai reati predatori. Gli investigatori rodigini avevano notato il giovane con atteggiamento sospetto e hanno deciso di seguirne gli spostamenti fino alla vicina Monselice, in provincia di Padova.

Qui il 23enne si è presentato alla porta di una donna di 85 anni, che poco prima aveva ricevuto una lunga telefonata da un complice. L’uomo al telefono si era finto un maresciallo dei carabinieri, raccontando alla vittima una storia inventata: una rapina in gioielleria, con i responsabili fuggiti a bordo di una BMW gialla con una targa intestata al marito defunto dell’anziana.

Dopo oltre due ore di conversazione, il falso militare era riuscito a convincere la donna che, per dimostrare l’estraneità del marito ai fatti, avrebbe dovuto consegnare tutti i gioielli presenti in casa a un incaricato che sarebbe passato per effettuare un controllo e confrontarli con quelli rubati.

Confusa e frastornata, l’anziana ha raccolto i monili e li ha consegnati al giovane quando si è presentato alla porta. Il 23enne è riuscito inoltre a impossessarsi di circa 3mila euro in contanti custoditi in un cassetto del soggiorno, per un bottino complessivo di oltre 30mila euro.

Gli agenti della Squadra Mobile, che avevano seguito la scena, sono intervenuti poco dopo bloccando il giovane alla stazione mentre stava salendo sul Frecciarossa per Bologna. Addosso aveva l’intera refurtiva, composta da gioielli e denaro appena sottratti.

Il 23enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo. Nel corso del giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città di residenza, con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Al termine dell’udienza gli è stato inoltre notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Rovigo.

La Polizia di Stato invita i cittadini, in particolare le persone anziane, a prestare la massima attenzione a telefonate o visite di sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o personale sanitario chiedendo denaro o oggetti di valore. In casi simili è fondamentale non far entrare nessuno in casa e contattare immediatamente i numeri di emergenza.