Monselice – Marocchino fermato dopo folle corsa in auto fra vie e piste ciclabili: tragedia sfiorata

A fine marzo, la Polizia locale di Monselice ha fermato un uomo di origine marocchina di 35 anni che guidava senza patente e con veicolo non assicurato, dando vita a un inseguimento pericoloso nel centro della città. L’uomo è stato denunciato per fuga con modalità tali da mettere a rischio la sicurezza degli altri.

Inseguimento ad alta tensione nel centro di Monselice

B.H., residente a Monselice, era già monitorato da alcuni giorni dagli agenti coordinati dal comandante Mario Carrai. Durante un controllo in via Rovigana, alla guida della sua Audi A4 proveniente da Solesino, l’uomo ha ignorato l’alt intimato dalla Polizia locale, imboccando contromano la strada e accelerando verso il centro cittadino. Poco più avanti, un’altra pattuglia lo aspettava, costringendolo a manovre pericolose vicino al parcheggio dell’ex Ospedale, dove ha rischiato di investire un pedone.

Per sfuggire agli agenti, B.H. ha proseguito la fuga percorrendo la SS16 in direzione Padova, ignorando semafori rossi e immettendosi su via Tassello percorrendo la pista ciclabile. Durante la corsa, ha sfiorato un camion della nettezza urbana e danneggiato lo specchietto dell’auto contro pali dissuasori, prima di essere finalmente bloccato su via Rovigana in evidente stato di agitazione.

Al momento del controllo, è emerso che B.H. non aveva mai conseguito la patente e guidava un veicolo senza assicurazione e revisione. Era inoltre già recidivo per analoghe violazioni. Gli agenti hanno denunciato l’uomo per fuga pericolosa, ai sensi del Decreto Sicurezza, e il veicolo è stato sequestrato in vista di confisca.