Monopattini elettrici – In Europa molte città li vietano, da Barcellona a Nizza. Sarà Parigi la prossima?

La domanda sarà presto posta ai parigini. Il municipio del capoluogo ha deciso di organizzare una votazione il 2 aprile per decidere su un possibile divieto dei monopattini elettrici self-service (“free floating”).

A Montélimar (Drôme) la questione è stata in parte risolta con decreto: non ci sono più monopattini in centro. Perché dal 9 dicembre sono banditi dalle sei vie del centro cittadino. “Non è poi così male, almeno puoi camminare nella via pedonale senza alcuna difficoltà, soprattutto senza paura” dicono alcuni cittadini interpellati da Tf1. “È un veicolo come gli altri, non devono circolare con i pedoni” , incalca un altro. Per altri ancora, questa decisione è un po’ dura. “Trovo che un divieto sia un po’ troppo” , commenta un uomo.

A Barcellona, ​​divieto assoluto

Se il decreto emanato dalle autorità locali non è sempre rispettato a Montélimar, non è così a Barcellona, ​​in Spagna. Lì, gli scooter self-service sono stati vietati nel 2018. E per i veicoli privati, la polizia vigila.

In altre città, in Francia questa volta, i monopattini self-service non sono mai stati autorizzati, è il modo migliore per evitare l’inciviltà. È il caso di Nizza, Tolosa o Villeurbanne.

A Parigi sono frequenti le scene di slalom in mezzo ai pedoni, o addirittura gli incidenti, come dimostrano le immagini trasmesse da TF1 (guarda il video). Quindi, si dovrà porre fine ai monopattini nella capitale?