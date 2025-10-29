Mondo – Massacro in Sudan: oltre 460 morti in un ospedale ostetrico a El-Fasher

Una nuova spartizione del Sudan e il ritorno dei massacri sono tra le principali preoccupazioni degli esperti, mentre il Paese continua a essere devastato dai combattimenti tra il governo e le milizie. L’ultimo episodio drammatico riguarda l’uccisione di oltre 460 persone in un ospedale ostetrico di El-Fasher, città assediata dai paramilitari alla fine della scorsa settimana.

L’allarme è stato lanciato mercoledì 29 ottobre dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Direttore Generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato: «Siamo sconvolti e profondamente scioccati dalle notizie della tragica uccisione di oltre 460 pazienti e dei loro accompagnatori presso l’ospedale di maternità dell’Arabia Saudita, El-Fasher, a seguito dei recenti attacchi e del rapimento di operatori sanitari. Cessate il fuoco!».

Secondo l’OMS, l’attacco al reparto maternità non è isolato. Dall’inizio del conflitto, nell’aprile 2023, sono stati registrati 185 attacchi contro strutture sanitarie, con un bilancio di 1.204 morti e 416 feriti. Solo nel 2025 si contano 49 attacchi, che hanno provocato 966 morti, a testimonianza della crescente frequenza degli scontri, alimentata dal nuovo equilibrio di potere sul campo.

Domenica scorsa le Forze di Supporto Rapido (RSF) hanno conquistato l’ultima delle cinque capitali regionali del Darfur, dopo un assedio durato 18 mesi, consolidando il loro controllo sul Sudan occidentale. Comandata dal generale Mohamed Daglo, la RSF ha istituito un’amministrazione parallela nella regione e, insieme ai suoi alleati, controlla il Sudan occidentale e parti del sud. L’esercito regolare, invece, mantiene il controllo del nord, dell’est e del centro del Paese, ormai devastato da oltre due anni di guerra.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le accuse di abusi e atrocità, supportate da video violenti sui social media e da immagini satellitari. Lunedì l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha lanciato l’allarme sul «crescente rischio di atrocità di matrice etnica», ricordando il passato sanguinoso del Darfur, teatro nei primi anni 2000 di massacri, stupri e incursioni da parte delle milizie arabe Janjaweed, da cui ha avuto origine la RSF.