MONDO – Bambina di tre anni trovata morta in lavatrice

Una bambina di tre anni è stata trovata giovedì in una lavatrice, nella sua casa parigina (20° arrondissement). A scoprirla è stato il padre assieme un membro della famiglia. Secondo le dichiarazioni del primo interrogatorio, lo sportello dell’elettrodomestico era chiuso ma non era stato avviato alcun ciclo di lavaggio.

La bambina era ancora viva, ma in condizioni critiche ed è morta poco dopo.

Aperta un’inchiesta

Un’inchiesta sulle cause della morte è stata aperta dalla procura di Parigi. Le indagini sono state affidate alla sezione per la tutela dei minori. Per il momento, gli inquirenti sono totalmente all’oscuro delle cause e dell’andamento di questa tragedia. Secondo i primi elementi, i genitori stavano cenando nell’appartamento di famiglia, con uno dei figli. “A quanto pare i genitori non sapevano esattamente cosa stessero facendo gli altri quattro figli durante la cena”. Solo alla fine del pasto i due adulti si sono preoccupati perché non vedevano più la loro bambina. “L’intera famiglia allora si è messa a cercarla. In appartamento ma anche fuori, chiedendo aiuto ai vicini” . Una volta trovata in lavatrice, suo padre ha subito chiamato il Samu.