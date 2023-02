Meteorite illumina il cielo in Normandia (video)

Alle 3:59, nella notte tra domenica e lunedì, il cielo si è illuminato sulla Normandia. Astronomi, professionisti e dilettanti erano stati avvertiti poche ore prima dell’arrivo di questo asteroide.

Blocchi di minerale dallo spazio cadono regolarmente sulla Terra. La maggior parte sono molto piccole, le chiamiamo colloquialmente stelle cadenti. È raro riuscire a prevedere l’ora e il luogo della loro caduta come nel caso della Normandia. “Da alcuni anni, i paesi hanno programmi di telescopi automatici che monitorano il cielo, spiega Gilles Dawidowicz, vicepresidente della Società astronomica francese. Queste telecamere automatiche scansionano lo spazio per rilevare asteroidi che attraverserebbero l’orbita della Terra. E questo è esattamente quello che è successo”. LEGGI ANCHE

Il più delle volte, questi oggetti caduti dallo spazio si disgregano nell’atmosfera. A volte ci sono pezzi che si rivelano pericolosi, come in Russia nel 2013: una meteora ha ferito quasi mille persone. L’asteroide che ha illuminato i nostri cieli è caduto in mare senza fare alcun danno.

Intorno alle 4 del mattino, il piccolo asteroide ha attraversato il cielo nel nord della Francia. Largo circa un metro, l’oggetto celeste è penetrato nell’atmosfera terrestre, come spiegato dall’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’asteroide, entrando nell’atmosfera terrestre, si è rotto e si è trasformato in una stella cadente. Chiamato “SAR2667, ha sorvolato la Normandia, prima di raggiungere l’Inghilterra.