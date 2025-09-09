Meteo – Temporali forti sul Veneto tra stasera e domania, allerta gialla in quattro bacini della regione

Un’ampia saccatura si estende dalle Isole Britanniche al Nord Africa sul Mediterraneo occidentale e tra oggi e domani si sposta sull’Italia. Nella seconda parte della giornata odierna si prevede tempo instabile, con precipitazioni irregolari anche a carattere di rovescio o locale temporale: non si escludono forti rovesci specie su pianura e Prealpi. Mercoledì 10 settembre le precipitazioni saranno estese soprattutto sulle zone centro settentrionali e sulla costa, anche con rovesci e locali temporali.La fase più intensa sarà tra il primo mattino e il tardo pomeriggio. Si prevedono quantitativi localmente anche abbondanti sulle zone prealpine e pianura/costa nord orientali; non si escludono locali temporali intensi, che su costa e pianura limitrofa potranno essere anche ripetuti e piuttosto persistenti. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali nei bacini VENE-D, VENE-E, VENE-F e VENE-G, e per criticità idrogeologica nei bacini VENE-H, VENE-B, VENE-F e VENE-G, con validità dalle 20 di oggi alla stessa ora di domani. Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone D, E, F e G, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.