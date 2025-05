Meteo – Maltempo in arrivo, in Veneto scatta l’allerta gialla: piogge e temporali fino a venerdì mattina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Avviso di criticità idrogeologica per i bacini Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

VENEZIA – Il Veneto si prepara a fare i conti con un nuovo peggioramento del meteo. Dalla tarda serata di oggi, mercoledì 21 maggio, e fino al primo mattino di venerdì 23, sono attese frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che risulteranno più diffuse e intense nelle zone centro-settentrionali, mentre saranno più sparse e intermittenti nella pianura centro-meridionale. I fenomeni più significativi sono attesi tra le Prealpi e la fascia pedemontana, dove non si escludono rovesci intensi e ripetuti.

In considerazione delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità che decreta lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica nei bacini idrografici del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. L’allerta sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 8.00 di venerdì 23 maggio.

Tra gli effetti al suolo possibili in caso di precipitazioni particolarmente intense: innesco di frane superficiali, colate rapide, innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi.

La Protezione Civile invita la popolazione a mantenersi informata sull’evoluzione della situazione e ad adottare le opportune precauzioni nelle aree a rischio.