Margherita, la giovanissima vicentina che si fa largo a Bake Off Italia

Va avanti come un caterpillar, passa di puntata in puntata con ottime prestazioni, sfiorando sempre il grembiule blu (e a volte prendendoselo). La vicentina Margherita Cracco, 19enne valdagnese è una delle sorprese di Bake Off Italia, in onda su Real Time e condotto da Benedetta Parodi.

Silenziosa, dolcissima, apparentemente innocua, ha l’aspetto di una bambina, ma Margherita alle volte ha l’attitudine di un micidiale automa (ci si passi il termine) che supera brillantemente tutte le prove, imbroccando le prove tecniche e dimostrando di avere la stoffa di una grande pasticcera. Ordinata, gentile e determinata, di puntata in puntata si è fatta volere bene da tutti e soprattutto dai giudici che quando si apprestano ad assaggiare le sue preparazioni si lasciano sfuggire spesso termini di elogio: “Wow”, “Buonissimo”, “hai fatto centro”. Molto spesso è il temibile e amato Maestro Knam a tessere le sue lodi, ma anche l’attento e rigidissimo napoletano Tommaso Foglia.

Restano ancora poche puntate alla fine del programma e quindi pochi concorrenti, ma Margherita potrebbe farcela. Leggiamo nella sua bio del programma che ha 19 anni, viene da Valdagno (provincia di Vicenza) e vive a Milano dove frequenta l’università di moda.

“Nel tempo libero non fa altro che studiare, documentarsi e preparare dolci, sentendosi così a metà strada tra queste sue grandi passioni. Per lei sia i dolci che i vestiti hanno una storia da raccontare. La pasticceria per Margherita è casa perché è un luogo che la fa star bene”.

Due settimane fa è andata in onda la puntata con i parenti e sotto il tendone l’ha raggiunta il padre che ha anche rivelato che Margherita da piccola ha avuto problemi di salute. Ora ha la possibilità di imporsi nella trasmissione e tutti (o almeno i vicentini) tifano per lei.