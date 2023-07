Mandria di mucche attacca e ferisce seriamente una donna (a spaventarle un cane lasciato in libertà)

Una donna bellunese è rimasta ferita seriamente al torace dopo che una mandria di vitelli con alcune mucche ha attaccato il gruppo di turisti con il quale la donna si trovava. L’episodio è accaduto ieri nei pressi della Baita delle Marmotte (Alpe di Siusi). Oltre alla donna, 40enne, portata in ospedale, è rimasto ferito anche un uomo trentino che ha tentato di soccorrerla. Entrambi sono stati travolti dalla mandria. Le mucche, in stato di agitazione, avrebbero aggredito il gruppo a causa di un cane lasciato in libertà, che le avrebbe spaventate. Il cane appartiene ad una famiglia passata di sì poco prima e poi allontanatasi. Anche dopo che sono arrivati i soccorsi (un’eliambulanza) le mucche erano aggressive e un operatore è riuscito ad allontanarle solo con il rombo del rotore dell’elicottero.