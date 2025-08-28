Maltempo sul Vicentino, forti piogge colpiscono la città: atteso nuovo temporale in nottata. Abitazioni evacuate a Monteviale. Danni e disagi in Veneto

In aggiornamento

Vicenza e provincia

Violento peggioramento del tempo nel tardo pomeriggio di oggi sul Vicentino. Dopo aver interessato l’area dell’Ovest Vicentino, in particolare Arzignano e Montecchio, le precipitazioni si sono spostate rapidamente verso la città alle 18, dove è caduto un ingente quantitativo di pioggia in breve tempo.

I fenomeni, ampiamente previsti dai bollettini meteorologici, hanno causato forti disagi e preoccupazioni tra i cittadini. Secondo le previsioni, un secondo intenso temporale è atteso attorno alla mezzanotte, con possibili ulteriori criticità. Per ora non sono segnalati danni ma la situazione è in evoluzione.ùIl maltempo ha provocato una frana in via Callecurta a Monteviale, che ha ricoperto la strada e l’ingresso di un’abitazione al civico 38, lasciando senza luce e gas due residenti disabili. Evacuate anche loro e, in via precauzionale, un altro disabile che vive nell’edificio sottostante. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale hanno chiuso la viabilità e avviato i controlli sugli edifici, sulle condutture e su un traliccio Enel vicino all’area.

Il fortunale ha interessato gran parte della provincia, con piogge e nubifragi da Lonigo all’altopiano di Asiago: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti a Creazzo, Sovizzo e Monteviale. Maltempo anche nel Trevigiano, con 15 interventi e disagi soprattutto a Treviso, Villorba e Castelfranco Veneto.

Maltempo su Verona e provincia: traffico in tilt e voli dirottati

Un violento temporale ha colpito Verona nel tardo pomeriggio, causando disagi in città e in provincia. In viale Piave due auto elettriche in panne hanno congestionato la viabilità, mentre al Catullo alcuni voli, tra cui quello da Lamezia Terme delle 17.30, sono stati dirottati su altri scali.

Nella zona di Domegliara l’acqua e il vento hanno allagato due sottopassi, bloccando per ore la statale 12 e mettendo in panne un’auto. Disagi al traffico anche per un albero caduto, rimosso dai tecnici comunali e dalla polizia locale.

Maltempo a Treviso e provincia: allagamenti, alberi caduti e blackout

La sera di giovedì 28 agosto pioggia, vento e grandine hanno colpito Treviso e l’hinterland, causando strade allagate e numerosi alberi abbattuti, soprattutto nella zona est della città. Criticità in strada del Galletto e via Zanella, dove l’acqua ha minacciato le abitazioni. Interventi di vigili del fuoco e carabinieri in diversi punti, tra cui viale Luzzati e viale Felissent.

Segnalati blackout a Treviso e nei comuni limitrofi (Casier, Ponzano, Villorba, Paese e Silea). La perturbazione si è poi spostata in provincia, colpendo in particolare Montebelluna e la frazione di Biadene.