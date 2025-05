Maltempo nell’Ovest vicentino, Pretto (Lega): “Stato di calamità necessario, sarò al fianco dei Sindaci”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Massimo sostegno ai Sindaci della Valle dell’Agno e di Arzignano: il riconoscimento dello stato di calamità naturale è urgente e necessario per garantire risorse e ristori a cittadini e imprese colpiti dal maltempo del 17 aprile. La situazione richiede risposte immediate e concrete”, dichiara il deputato vicentino Erik Pretto, annunciando la propria partecipazione all’incontro convocato per venerdì 9 maggio presso la sede della Protezione Civile Valle Agno. Questo dopo che i sindaci di 6 Comuni (Arzignano, Cornedo, Castelgomberto, Trissino, Brogliano e Valdagno) hanno chiesto la mobilitazione della politica vicentina affinché sia dichiarato lo stato di calamità nelle zone colpite dal maltempo 15 giorni fa. “Sarò presente per ribadire l’impegno a portare la voce del territorio alle Istituzioni competenti a Roma. Serve unità per ottenere risultati concreti.”

Così in una nota il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.