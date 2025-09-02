CRONACA
2 Settembre 2025 - 9.27

Maltempo nella notte tra Vicenza e Verona: particolarmente colpiti Lonigo e San Bonifacio (FOTO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in vari comuni del basso Vicentino per danni creati da forti raffiche di vento. Le squadre provenienti dalla centrale, e da vari distaccamenti del comando provinciale, sono state impegnate per vari disagi legati al maltempo. Per ora il numero degli interventi, che è destinato a salire, è di 64. Tra i comuni più colpiti colpiti ci sono Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

Alcune foto:

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maltempo nella notte tra Vicenza e Verona: particolarmente colpiti Lonigo e San Bonifacio (FOTO) | TViWeb Maltempo nella notte tra Vicenza e Verona: particolarmente colpiti Lonigo e San Bonifacio (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy