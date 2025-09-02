Maltempo nella notte tra Vicenza e Verona: particolarmente colpiti Lonigo e San Bonifacio (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in vari comuni del basso Vicentino per danni creati da forti raffiche di vento. Le squadre provenienti dalla centrale, e da vari distaccamenti del comando provinciale, sono state impegnate per vari disagi legati al maltempo. Per ora il numero degli interventi, che è destinato a salire, è di 64. Tra i comuni più colpiti colpiti ci sono Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

Alcune foto: