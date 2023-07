IN AGGIORNAMENTO – Negli ultimi minuti il maltempo si è nuovamente abbattuto nel Vicentino (e in gran parte del Veneto). Molte le segnalazioni di forte vento e grandinate, per ora soprattutto in zona Valdastico, Val Posina. Seguiranno aggiornamenti.

FONTE Foto di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa-Facebook e Machetempofa.it e Meteocimagrappa.it – Previsioni meteo per il Veneto

LAGHI DI POSINA

SOLAGNA