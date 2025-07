Maltempo in Veneto: alberi caduti e strade allagate, tromba d’aria a Conegliano

Ore 16.30 – Aggiornamento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi la provincia di Treviso, in particolare i comuni di Conegliano, Godega di Sant’Urbano, San Fior e Cordignano.

Squadre impegnate con idrovore e motopompe per allagamenti e alberi abbattuti. Rinforzi inviati da Venezia e Padova.

Esondato il fiume Soligo, a Pieve di Soligo. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Conegliano e Pordenone a causa di un albero caduto sui binari. Al momento sul posto 12 mezzi dei Vigili del Fuoco con 35 operatori provenienti dai Distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Asolo, Gaiarine e dal Comando di Venezia

Ore 15.30

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Marca nel primo pomeriggio di giovedì 24 luglio. A Conegliano, in viale Spellanzon, una tromba d’aria ha abbattuto un albero che si è schiantato su due auto, tra cui una Mercedes parcheggiata: fortunatamente nessun ferito. Altri episodi simili si sono verificati in via Kennedy e in via Colombo, dove il vento ha divelto una recinzione. Fonte foto: pagina Facebook ‘Conegliano’.

A Farra di Soligo e Pieve di Soligo si sono registrati violenti nubifragi, con allagamenti in case e attività. A Valdobbiadene il sindaco ha segnalato diverse zone allagate e corsi d’acqua ingrossati. Critica anche la situazione nel vittoriese, a Cavaso del Tomba e sul Menarè, con detriti sulle strade e disagi alla viabilità. A San Fior di Sotto, tetti danneggiati e strade bloccate da alberi. Bloccata per ore anche la linea ferroviaria Conegliano-Sacile.

Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e volontari. La Regione ha emesso una nuova allerta meteo.