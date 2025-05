Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla a Vicenza: attenzione per temporali fino a venerdì mattina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Protezione civile monitora la situazione. Attivo anche il sistema Coapp per il controllo dei fiumi.

VICENZA – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 maggio, un bollettino di allerta gialla (stato di attenzione) per rischio idrogeologico da temporali, valido per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza.

L’allerta sarà in vigore fino alle 8.00 di venerdì 23 maggio. Le previsioni meteorologiche indicano infatti frequenti precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, a partire dalla tarda serata di oggi e per tutta la giornata di domani. I fenomeni saranno più diffusi e consistenti sulle zone centro-settentrionali, mentre nella pianura centro-meridionale saranno più sparsi e intermittenti. Non sono esclusi rovesci intensi e ripetuti, che potrebbero provocare disagi e criticità.

L’ufficio comunale di Protezione Civile è in costante monitoraggio della situazione. Per eventuali segnalazioni, è possibile contattare la centrale operativa della Polizia Locale al numero 0444 545311.

I cittadini possono inoltre utilizzare l’app Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle Piene, per controllare in tempo reale livelli dei fiumi, previsioni meteo, ricevere notifiche di rischio ed inviare segnalazioni con foto o video in caso di anomalie nei corsi d’acqua. L’app è parte del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

Per maggiori informazioni:

👉 Osservatorio dei cittadini sulle piene – Comune di Vicenza