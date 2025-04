Maltempo: allerta gialla per Vicenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Continua il maltempo a Vicenza e nel Veneto. Nel pomeriggio sono stati segnalati temporali e grandinate sparse.



Con bollettino emesso alle 14 di oggi giovedì 17 aprile, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha previsto per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza conferma lo stato di attenzione (allerta gialla) per rischio idraulico e idrogeologico fino alle 20 di domani venerdì 18 aprile.

Prosegue infatti il tempo instabile con precipitazioni irregolari a prevalente carattere di rovescio o locale temporale più probabili su zone montane e pedemontane con tendenza al diradamento dalla serata odierna. Domani tempo variabile a tratti moderatamente instabile con precipitazioni sparse anche con rovesci più probabili fino al primo pomeriggio e in genere di modesta entità.

L’ufficio comunale di protezione civile monitora la situazione.

Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.