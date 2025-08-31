Malori e infortuni in montagna: due interventi del Soccorso Alpino tra Pieve di Cadore e Cortina

Pieve di Cadore / Cortina d’Ampezzo (BL) – Fine settimana di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e il Suem 118, chiamati a intervenire in due distinti episodi sulle montagne bellunesi.

Nella tarda mattinata di sabato 30 agosto, un 59enne di Jesolo (VE), che stava rientrando insieme alla moglie dal Rifugio Antelao, ha accusato dolori al torace mentre percorreva la strada bianca nei pressi dell’ex Rifugio Prapiccolo. L’uomo ha contattato personalmente i soccorsi: sul posto è giunto l’elisoccorso, con medico e tecnico di elisoccorso calati con il verricello nelle vicinanze. Dopo le prime valutazioni sanitarie, l’escursionista è stato imbarellato, issato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno per gli opportuni accertamenti.

Il giorno precedente, venerdì 29 agosto, un 32enne di Teramo era invece rimasto ferito vicino al lago del Sorapis. L’escursionista è scivolato riportando un trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire la discesa. Riaccompagnato in Rifugio, è stato quindi allertato il 118: l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato l’uomo con un verricello corto e lo ha trasportato all’ospedale Codivilla di Cortina per le cure necessarie.