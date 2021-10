Lusiana: accoltella il suo coinquilino, denunciato

Stanotte, intorno alle 2, su segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Ciscati, Comune di Lusiana Conco, a casa di C.E., 34 anni a causa del ferimento dell’uomo. Questi aveva una vistosa ferita da taglio alla spalla, causata – a suo dire – dal suo convivente, D.P. I due sono entrambi operai di una ditta edile del posto.

Le cause della lite non sono note, ma sarebbero avvenute in condizioni di alterazione alcolica. L’uomo è stato soccorso e portato all’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa; gli sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi. Questa mattina, i militari hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione; al termine dell’attività, deferiranno D.P. per lesioni personali aggravate.