Lupo – Donazzan scrive al ministro: “Intervenire per difendere uomo e produzioni”

LUPO, DONAZZAN (FDI-ECR) A SOSTEGNO DELLA PROVINCIA DI VICENZA SCRIVE AL MINISTRO PICHETTO FRATIN: ‘’SERVE INTERVENIRE PER DIFENDERE UOMO E PRODUZIONI’’

Bruxelles, 4 febbraio 2025 – ‘’Serve un tavolo di confronto sulle misure da attuare per salvaguardare il delicato equilibrio dei Comuni montani e pedemontani vicentini, preziosi presìdi di diverse attività socioeconomiche, di tutela della biodiversità, di fondamentale cura del territorio e che oggi soffrono una situazione diventata insostenibile per la presenza di branchi di lupo. Un’esigenza, quella espressa nelle scorse settimane dai vertici della Provincia di Vicenza, che, in una logica di virtuosa filiera istituzionale, ho fatto mia perché già da diversi mesi il tema mi vede impegnata al Parlamento europeo. Con grande spirito di collaborazione, pertanto, ho scritto al ministro Pichetto Fratin affinché si attivi per condividere con tutti gli attori in campo le soluzioni più idonee a risolvere il problema’’. Ad affermarlo è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan.

Ventiquattro i comuni del territorio vicentino elencati dapprima nella missiva inviata al ministero da Andrea Nardin e Moreno Marsetti, rispettivamente presidente e vicepresidente della Provincia di Vicenza, e ora citati da Donazzan con la sua azione di supporto: Arcugnano, Arsiero, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Crespadoro, Enego, Laghi, Lusiana Conco, Malo, Marostica, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Recoaro, Roana, Rotzo, Santorso, Schio,

Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Velo d’Astico.

‘’Ad oggi le misure di contenimento indicate dalla normativa europea non hanno sortito gli effetti desiderati, anzi si sono dimostrate per lo più inefficaci di fronte all’azione predatoria del lupo – scrive Donazzan al ministro Pichetto Fratin –. La rapida proliferazione del grande carnivoro e la carenza di mezzi efficienti per la difesa degli allevamenti hanno creato una situazione di forte stress e disagio per i residenti nei Comuni interessati dalle predazioni. Inoltre, sempre più frequenti sono gli avvistamenti di lupi in zone urbane e vi sono già stati attacchi a danno di animali domestici.

È chiaro che il lupo rappresenta un vero e proprio flagello per i Comuni montani e pedemontani non possiamo permetterci di rimanere inerti di fronte agli scempi che il predatore provoca quotidianamente – continua l’eurodeputata di FdI –. Non voglio aspettare il primo bambino sbranato dal lupo per fare in modo che si comprenda che tutte le misure di contenimento sono inutili e l’unica strada è quella dell’abbattimento’’.

‘’Gli allevatori, le famiglie e le amministrazioni locali dei 24 Comuni vicentini chiedono a gran voce una maggiore considerazione delle loro istanze per il contrasto al lupo, al fine di salvaguardare l’incolumità di tutti i cittadini e di non dover essere costretti ad abbandonare la zootecnia di montagna, che garantisce prodotti di qualità, la valorizzazione della biodiversità ed un indotto turistico importante – sottolinea –. La montagna e la fascia pedemontana sono ecosistemi delicati e l’attività socioeconomica è fondamentale sia per la sopravvivenza degli insediamenti umani, sia in ottica di tutela e presidio di questi territori, per loro natura fragili, dai rischi connessi al dissesto idrogeologico’’.

‘’Urge dunque un intervento concreto delle istituzioni per limitare la presenza del grande carnivoro ed evitare esiti drammatici ai danni della popolazione – si appella Donazzan al ministro Pichetto Fratin –. Personalmente, in qualità di Parlamentare europeo, mi sono interessata a tale problematica e continuerò a lavorare affinché diventi definitiva la proposta di declassamento nella Direttiva Habitat (92/43/CEE) della specie canis lupus da particolarmente protetta ad un livello inferiore’’.