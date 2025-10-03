Lonigo – Nuove assunzioni per l’Ospedale

In arrivo un nuovo cardiologo e ulteriori anestesisti\soccorritori a beneficio

della Riabilitazione e dell’attività di pronto intervento

Si concretizza il progetto dell’ULSS 8 Berica di potenziare ulteriormente l’attività della Cardiologia Riabilitativa dell’ospedale di Lonigo, già annunciato nelle scorse settimane. Il reparto vedrà infatti crescere la dotazione di posti letto dagli attuali 22 fino a 30, grazie all’assunzione di un ulteriore cardiologo.

Inoltre, per poter prendere in carico i casi maggiormente complessi, oltre che anticipare il ricovero e quindi la riabilitazione degli operatori dopo l’intervento di cardiochirurgia, l’Azienda sanitaria sta assumendo nuovi medici anestesisti, il cui arrivo è previsto entro la fine dell’anno e consentirà di garantire a Lonigo la presenza H24 di questa figura.

Tale presenza, oltre a rafforzare l’assistenza medica a beneficio di tutto il polo riabilitativo provinciale di Lonigo – che come noto comprende anche la riabilitazione ortopedica e neurologica – consentirà inoltre di potenziare anche l’attività di pronto intervento in caso di emergenza territoriale. Infatti, su attivazione della Centrale Operativa Suem 118, in caso di codici maggiori sull’ambulanza infermierizzata l’equipaggio sarà rafforzato con la presenza a bordo anche del medico anestesista\soccorritore.

«In questo modo – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato – con una progettualità a 360° implementeremo la presenza medica su tutto il polo riabilitativo provinciale e anche per l’emergenza territoriale, e lo faremo con un incremento dell’organico sia medico sia del comparto con personale dipendente».