Lonigo, Fratelli d’Italia sostiene Giacomello: avviato un percorso condiviso per il centrodestra

Fratelli d’Italia ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Pierluigi Giacomello a Lonigo, in vista della prossima tornata elettorale amministrativa. La decisione è stata annunciata dall’onorevole Silvio Giovine, presidente provinciale del partito, sottolineando l’importanza di presentare un fronte unito del centrodestra per il governo della città.

«In una tornata elettorale in cui riteniamo fondamentale compattare la coalizione evitando di consegnare comuni a una sinistra sempre più incline al dialogo con frange estreme, la scelta di sostenere Giacomello rappresenta la prospettiva migliore per garantire anche a Lonigo il buongoverno del centrodestra», ha dichiarato Giovine.

Il deputato ha evidenziato come la candidatura civica di Giacomello rappresenti un valore aggiunto, capace di coniugare diverse competenze, sensibilità e energie, all’interno di una visione condivisa per la città e i cittadini. «Accogliamo con favore la sua disponibilità a costruire un percorso politico-amministrativo unitario con il centrodestra, basato su contenuti chiari e priorità concrete del territorio», ha aggiunto Giovine.

Secondo Fratelli d’Italia, l’obiettivo è quello di costruire un progetto credibile e alternativo alla sinistra, con un’agenda condivisa che possa garantire continuità amministrativa e sviluppo per Lonigo. «Il nostro partito saprà portare idee, visione e radicamento sul territorio, contribuendo in maniera determinante al governo della città, nel solo interesse dei cittadini», ha concluso Giovine.

Con questo annuncio, si avvia dunque un percorso condiviso tra la lista civica di Giacomello e il centrodestra, con Fratelli d’Italia pronto a giocare un ruolo chiave nella campagna elettorale e nella gestione della città.