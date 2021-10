Litigano al luna park: tre minorenni finiscono in pronto soccorso

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sabato sera a Bassano, in Prato Santa Caterina, tre ragazzini minorenni sono stati messi in prognosi per tre giorni al termine di una lite scattata con un altro gruppo di coetanei. Secondo quanto ricostruito, i tre sarebbero finiti alle mani con un altro gruppo di minorenni che voleva sottrarre al terzetto un telefono cellulare. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che vogliono fare luce sulla lite scoppiata tra i due gruppi sono stati disposti approfondimenti d’indagine più specifici, per capire se alla base del fatto non ci siano reati più gravi, dall’aggressione alla tentata rapina.