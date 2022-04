Lite in una casa-comunità a Marostica: donna uccisa a coltellate

Una donna è stata uccisa a coltellate domenica, all’interno di un centro di salute mentale a Marostica, in provincia di Vicenza.

Il delitto è avvenuto intorno alle ore 12:50.



A dare l’allarme al 118, secondo quanto si è appreso, sono stati alcuni operatori della struttura; sul posto si sono recati anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colpita a morte con una decina di fendenti da un’altra donna. Entrambe erano ospititi della stessa comunità.

Sull’omicidio è intervenuta anche l’Ulss 7 Pedemontana: “Le persone coinvolte – spiega l’azienda socio sanitaria – erano seguite da molti anni dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 7 Pedemontana e da circa due anni, a fronte di una situazione stabilizzata, vivevano in un appartamento sociale gestito dalla cooperativa sociale Un Segno di Pace. Nel caso specifico, l’Ulss 7 Pedemontana garantisce, come in molte altre situazioni analoghe, il monitoraggio delle condizioni degli ospiti dell’appartamento sociale attraverso un monitoraggio sanitario costante, mediante più visite la settimana da parte di un operatore sanitario; inoltre le ospiti dell’appartamento venivano regolarmente sottoposte a visita psichiatrica, con cadenza mensile”.

“In passato – aggiunge la nota – non erano mai emersi elementi di aggressività o di tensione particolare, tanto è vero che l’ultimo ricovero dell’autrice dell’aggressione risale a quasi vent’anni fa e lo stesso è risultato nell’ultima visita effettuata da parte dell’operatore proprio questa mattina poche ore prima dei fatti. L’Ulss 7 Pedemontana esprime le proprie condoglianze ai familiari della vittima e metterà a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione utile a fare luce sulla vicenda”.