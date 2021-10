Lionel Richie in concerto a Marostica: è ufficiale

Torna in Italia il 20 luglio 2022 per un unico imperdibile concerto la superstar internazionale Lionel Richie, pronto a portare in scena sul palco del Marostica Summer Festival, organizzato da DuePunti Eventi, i brani di una discografia che non è seconda a nessuno. Conosciuto per mega-hits come “Endless Love”,” Lady, Truly”, “All Night Long”, “Penny Lover”, “Stuck on You”, “Hello”, “Say You, Say Me”, “Dancing on the Ceiling”, Lionel Richie è anche tra gli autori di una delle più importanti canzoni pop della storia: “We Are The World”. Nel suo repertorio ci sono anche i primi dischi con The Commodores, con cui ha sviluppato uno stile innovativo che è andato oltre i generi e le categorie, producendo hits come “Three Times a Lady”, “Still” e “Easy”.

Nato a Tuskegee, Alabama, Lionel è oggi una vera icona musicale, uno dei soli due songwriter nella storia ad aver raggiunto il n.1 in classifica per nove anni consecutivi. Ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo, ha vinto un Oscar, un Golden Globe e 4 Grammy Awards, è stato riconosciuto Person of The Year 2016 da Musicares e insignito del Kennedy Center Honoree nel 2017.

Con il suo recente “All the Hits, All Night Long Tour” Richie ha fatto registrare il sold out nelle arene di tutto il mondo con una scaletta fatta dei suoi brani più importanti. Negli anni recenti ha anche partecipato come headliner a festival come Bonnaroo, Outside Lands e Glastonbury dove ha richiamato il pubblico più numeroso della storia del festival con 200.000 presenze.

Si arricchisce il firmamento degli artisti che hanno solcato la famosa scacchiera, consacrando Marostica Summer Festival come uno degli appuntamenti musicali più importanti della scena nazionale. Per la settima edizione del festival, sono già stati annunciati i concerti di “Ben Harper & The Innocent Criminals” (13 luglio 2022) e di LP (19 luglio 2022), oggi ancora in vetta alle classifiche con il nuovo singolo Angels, in attesa dell’album Churches, in uscita il 3 dicembre prossimo.

I biglietti del concerto di Lionel Richie saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di sabato 30 ottobre 2021 nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 130+diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 98+ diritti di prevendita

Poltronissima Gold Laterale € 87+ diritti di prevendita

Poltronissima e poltronissima laterale € 76+ diritti di prevendita

Poltrona e poltrona laterale € 60+ diritti di prevendita

Tribuna € 69+ diritti di prevendita

Seduta Laterale € 43+ diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi – tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com

www.marosticasummerfestival.it