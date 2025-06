Lavori stradali lungo strada del Tormeno e strada di Longara, previsti restringimenti e chiusure temporanee

Lavori in corso lungo strada del Tormeno e strada di Longara per il ripristino del manto stradale dopo alcuni scavi eseguiti per la posa della fibra ottica.Gli interventi comporteranno delle modifiche temporanee alla viabilità: il restringimento della strada e la chiusura della pista ciclopedonale in strada del Tormeno, per circa 400 metri dall’incrocio con strada di Longara verso Vicenza; il restringimento della strada e la chiusura della pista ciclopedonale e del marciapiede in strada di Longara, per circa 650 metri dall’incrocio con strada del Tormeno in direzione Riviera Berica.Sarà sempre garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in sicurezza. Gli interventi dureranno fino al 9 luglio.