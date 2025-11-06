CRONACA
6 Novembre 2025 - 8.58

L’auto come un ariete per entrare in azienda: rubate bobine d’oro e argento

REDAZIONE
Usano l’auto come un ariete per entrare nell’azienda e mettere a segno un colpo da centinaia di migliaia di euro rubando bobine d’oro e argento. L’assalto è stato messo a segno nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Cassola ai danni dell’azienda orafa Simonetto. Al momento il bottino è ancora in fase di quantificazione ma si parla di centinaia di migliaia di euro, riferisce Ansa Veneto. Una volta all’interno della ditta i ladri hanno puntato ai macchinari dove erano custodite diverse bobine di oro e argento. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa. ANSA VENETO

