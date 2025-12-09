Lanerossi VICENZA
Lanerossi Vicenza – A Novara un pareggio che fa classifica

Purtroppo il Vicenza non è riuscito a sfatare il tabù del Piola, quindi l’ultima vittoria rimane quella del 76/77 con il 2 a 1 di Rossi e Faloppa.

Ancora una volta il Vicenza gioca l’ultima mezz’ora del secondo tempo in 10 per la doppia ammonizione di Costa. Un vero peccato non aver capitalizzato le occasioni avute nel primo tempo con Alessio e Stuckler (un incrocio dei pali e un tiro fuori di un niente).

Come dichiarato dall’allenatore Gallo paghiamo dieci minuti di supponenza quando la partita era sotto controllo, ma uno spettacolare gol di Stuckler ci riporta avanti sul 2 a 1. Nel secondo tempo in inferiorità numerica riusciamo a reggere fino al 92esimo confezionando lo stesso risultato dello scorso anno e rischiando pure la beffa un minuto dopo.

Comunque le contemporanee sconfitte di Brescia e Cittadella ci permettono di allungare e il solo Lecco guadagna due punti ed ora è secondo a meno dieci.

Il sintetico del Piola sembra proprio stregato anche quando la nostra squadra è molto superiore a quella di casa, comunque la buona notizia è che adesso non dovremo più tornarci e nel ritorno il campo tradizionalmente ostico rimane solo uno: quello del Gavagnin Nocini della Virtus Verona.

Altre due partite e poi tireremo le somme di un fantastico girone di andata, aspettiamo di vedere che accadrà e di festeggiare un bel Natale con la consapevolezza che il Babbo è biancorosso.

