Serie C – Vicenza-Cittadella infiamma il Menti: Lecco in agguato. In coda la Triestina inizia ora il campionato

Serata di calcio di altissima tensione nel Girone A della Serie C: stasera lunedì 26 gennaio alle ore 20.30 si giocano due partite che possono avere un peso enorme sull’andamento della stagione. Allo Stadio Romeo Menti di Vicenza è atteso il grande derby tra Vicenza e Cittadella (23a giornata), con lo stadio completamente sold out e i tifosi pronti a spingere i biancorossi in una sfida dal sapore speciale, mentre in contemporanea il Lecco, attualmente secondo in classifica, ospita l’Inter U23 in un incontro altrettanto importante per la corsa ai vertici della graduatoria.

La partita al Menti rappresenta un momento clou della stagione: il Vicenza, in testa alla classifica con 56 punti, può sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico per consolidare il proprio primato e mantenere viva la speranza di centrare la promozione diretta in Serie B. Dopo un avvio di stagione di alto livello e un cammino tra i più positivi del girone, i biancorossi puntano a fare bottino pieno in uno scontro che, oltre alla rivalità territoriale, ha implicazioni dirette sul prosieguo del campionato.

Dall’altra parte, il Cittadella, quarto in classifica, arriva al derby con l’obiettivo di rilanciarsi. Dopo alcune giornate altalenanti, i granata vogliono dimostrare di poter competere con continuità nelle posizioni di vertice. La posta in palio è altissima: una vittoria in trasferta darebbe linfa vitale alla rincorsa playoff e potrebbe lanciare il Cittadella un miglior piazzamento finale considerando la ressa di 6 squadre raccolte in soli 4 punti dietro al terzetto L.R. Vicenza, Lecco e Brescia.

In contemporanea, anche il Lecco scende in campo nella medesima fascia oraria e affronta l’Inter U23 nel proprio stadio. I blucelesti, secondi in classifica a 44 punti, sono in piena lotta per mantenere la posizione di rincalzo alla capolista e puntano a sfruttare al meglio il turno interno per non perdere terreno nella corsa alla vetta. Per il Lecco (che assieme al Vicenza ancora imbattuto e Renate non ha mai perso nelle ultime 5 partite) la sfida di questa sera è cruciale: un risultato positivo consoliderebbe il secondo posto e manterrebbe viva la pressione su Vicenza, soprattutto in vista dei prossimi impegni. Sul fronte opposto, l’Inter U23 cercherà di sorprendere e di portare a casa punti che potrebbero rivelarsi utili nel lungo periodo, per restare agganciata alle posizioni di vertice e non perdere contatto con il gruppo playoff.

La classifica del Girone A di Serie C mostra una lotta apertissima per le posizioni che valgono la post‑season. In vetta c’è il Vicenza con 56 punti in 22 partite, seguito dal Lecco a 44 punti e dal Brescia a 43 in 23 incontri. Il Brescia, pur avendo ceduto terreno nell’ultima giornata, non ha affatto abbandonato l’idea di rientrare pienamente nella corsa per la promozione diretta: la squadra lombarda può ancora sfruttare ogni occasione per ridurre il distacco dalle prime e restare una protagonista della stagione. Alle spalle delle tre capolista si prepara una bagarre intensa per i posti playoff: Alcione Milano e Cittadella sono appaiate a 36 punti, seguite da Renate con 35 e da un gruppo di squadre come Trento e Inter U23, entrambe a 34. Anche Giana Erminio (32) e Lumezzane (29) restano in piena zona utile per un piazzamento tra le migliori otto. In questa fase del campionato, ogni punto può fare la differenza e test come quello di stasera possono pesare tantissimo in vista della fase finale. Il Cittadella, in particolare, punta a rientrare con forza nella lotta playoff grazie anche a prestazioni solide nei big match, mentre squadre come l’Alcione cercano continuità per scalare ulteriormente la classifica.

In coda, la situazione merita un’attenzione particolare. La Triestina vive una stagione estremamente complicata, chiudendo attualmente la classifica con appena 1 punto dopo 23 giornate, un risultato aggravato dalla pesante penalizzazione iniziale di 24 punti. Superare questo scoglio è stato un vero e proprio atto titanico: finalmente la squadra è riuscita a muovere la classifica, battendo l’ostica Lumezzane per 2 a 1 e trovandosi ora a +1, segnando l’inizio di una lenta risalita e dando un segnale di ripartenza. Resta comunque ultima e distante dalla salvezza, con la lotta per evitare i playout ancora lunga e tortuosa, ma questo piccolo progresso è già un traguardo significativo dopo le difficoltà incontrate. Riuscire a raggiungere i play-out dopo una penalizzazione così pesante sarebbe un risultato di portata storica, quasi una promozione per la società alabardata.

Ma stasera l’attenzione è per lo Stadio Menti, che sarà il teatro di una delle notti più attese della stagione. Con il sold-out, una cornice di tifosi appassionati e una rivalità storica che infiamma le tribune, il derby tra Vicenza e Cittadella si prospetta come una partita vibrante sotto ogni punto di vista: tattico, agonistico e emotivo. La rivalità, già di per sé storica, assume un peso speciale in questa fase di campionato, con due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi diversi ma entrambi di primaria importanza.

La Serie C, in questa fase di stagione, non concede pause: ogni giornata può riservare sorprese e colpi di scena, e le gare di stasera rappresentano un’occasione per scrivere nuove pagine di un campionato già avvincente. Con la promozione, i playoff e la salvezza tutti in bilico, la 23ª giornata si annuncia come un turno cruciale nel cammino di molte squadre, con un occhio particolare per Vicenza, Cittadella e Lecco, chiamate a dare risposte importanti sul campo.