Lanerossi Vicenza, assalto al Menti. Lunedì la promozione in Serie B potrebbe essere matematica. Curva Nord tutta ai biancorossi
Il lunedì sera del Romeo Menti si preannuncia come uno dei momenti più iconici della storia recente biancorossa. Il posticipo della 32ª giornata contro l’Inter U23, in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:30, non sarà una semplice partita: potrebbe essere il palcoscenico dei festeggiamenti non solo per i 124 anni del club ma, potenzialmente, per il giorno della matematica promozione in Serie B.
Il calcolo promozione: +18
Con il Vicenza a 75 punti e il Brescia a 57, il distacco è di 18 lunghezze. Al termine della 32ª giornata mancheranno solo 6 partite (18 punti disponibili).
- Se il Brescia perde o pareggia contro l’Alcione Milano e il Vicenza vince, il Lane sale a +21 (o +19) punti di vantaggio. Con soli 18 punti ancora in palio nelle ultime 6 gare, la promozione sarebbe matematica. Attenzione, sarebbe promosso anche in caso di pareggio con l’Inter U23, nel caso il Brescia, nell’anticipo di venerdì, perdesse contro l’Alcione Milano.
- Se il Brescia vince, il Vicenza dovrà rimandare la festa ufficiale, anche se il traguardo resterebbe a un passo.
Info Prevendita e Settori: Curva Nord ai biancorossi
Per gestire l’enorme afflusso di pubblico previsto, la società ha comunicato che la Gradinata Nord sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali. La prevendita scatta oggi, mercoledì 11 marzo, alle ore 16:00.
Prezzi dei biglietti (esclusa prevendita):
|Settore
|Intero
|Ridotto*
|Studente
|Tribuna Centrale
|40,00 €
|35,00 €
|18,00 €
|Distinti
|20,00 €
|16,00 €
|12,00 €
|Curva Sud
|15,00 €
|12,00 €
|8,00 €
|Gradinata Nord (Locali)
|15,00 €
|12,00 €
|8,00 €
|Under 10
|5,00 €
|(Tutti i settori)
- Ridotto:* riservato a donne, over 65 (nati prima del 1961), militari e portatori di disabilità (50-99%).
- Studente: nati dopo il 01/01/2008 o possessori di Vi University Card.
- Under 10: nati dopo il 01/01/2016.
Settore Ospiti: La prevendita per lo “Spicchio” (Curva Nord Settore B) chiuderà domenica 15 marzo alle ore 19:00 (Prezzi: 15€ intero, 12€ donne/over 65, 8€ under 18).
Dove acquistare i tagliandi
La caccia al biglietto è aperta online sul sito sport.ticketone.it (fino all’inizio del match) e presso i seguenti punti vendita fisici:
- Vicenza: Tabaccheria Sella (Corso San Felice) e Bar Stadio (Via Natale del Grande).
- Bassano del Grappa: Dischiponte (Via Angarano).
- Thiene: Punto Servizi Balasso (Via Trieste).
- Stadio Menti: Casse aperte lunedì 16 marzo dalle ore 17:30.
L’invito è quello di colorare il Menti di biancorosso per spingere la squadra verso un traguardo che coronerebbe nel modo più glorioso il 124° compleanno della “Nobile Provinciale”.